Bewezen: een huisdier is goed voor je mentale gezondheid

Als je een hond of kat aan je voeten hebt liggen dan kun je daar maar beter erg blij mee zijn. Want huisdieren schijnen goed te zijn voor je mentale welzijn.

Zo wordt er bijvoorbeeld in gezinnen waar een huisdier in huis is minder geruzied. Maar dat is niet alles.

Lekker naar buiten

Huisdieren helpen tegen angsten en eenzaamheid. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook kinderen hebben veel baat bij een vriendje met vier poten. Dat komt met name doordat huisdieren voor veel beweging zorgen en ook zorgen voor wat meer contact met andere mensen. Zo ontmoet je meer mensen als je drie keer per dag met de hond moet wandelen.

Zorg

Mensen komen meer buiten als ze een huisdier hebben, wat belangrijk kan zijn om symptomen van een depressie tegen te gaan. Ze zijn hun bed in ieder geval uit. Ook hebben ze het gevoel dat ze voor ‘iemand’ moeten zorgen. Daarom blijven ze minder in hun sombere momenten hangen. Ze hebben steeds het gevoel gewoon door te moeten, wat juist heel motiverend kan werken. Daarnaast laten dieren mensen vaker lachen, nemen ze wat onrust weg en laten ze hun goed voelen.

Bron: HLN. Beeld: iStock