Waarom je huisdier ook last kan hebben van de wintertijd

Hoewel wintertijd makkelijker is voor je lichaam dan zomertijd, is het toch nog even wennen als de klok vannacht een uur achteruit gaat. En jij bent niet de enige wiens biologische klok even in de war is: ook huisdieren voelen het aan en kunnen er last van hebben.

Wij leggen je hier uit hoe dat precies zit.

Wintertijd en huisdieren

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober wordt de klok één uur achteruit gezet. Dit betekent een extra uur slapen. Omdat ons lichaam nu eenmaal gewend is aan een bepaald ritme, moeten we vaak weer even wennen aan de wintertijd. En bij huisdieren is dit niet veel anders. Honden en katten hebben hun eigen biologische klok die de tijd aangeeft om te gaan slapen en om te eten. De cyclus van een hond of kat is nauw verwant aan die van licht en donker. Dit regelt hun handen en nachten en heeft zowel invloed op hun lichaam als hun gedrag.