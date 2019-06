Libelle Legt Uit: Is met je huisdier in één bed slapen verstandig of niet?

Het is natuurlijk hartstikke knus om je huisdier gezellig bij je in bed te laten slapen. Maar is het eigenlijk wel verstandig? En belangrijker nog, wel goed voor jou en het beestje?

Libelle heeft voor je uitgezocht of je jouw hond of kat beter in zijn mandje of kooi kunt laten, of zonder zorgen samen onder de dekens kunt kruipen.

Advertentie

Amerikaans onderzoek

Grootschalig onderzoek van PupMed uit Amerika komt met verrassende feiten. Onderzoekers deden voor een studie onderzoek naar de gewoontes van mensen met een huisdier. Hiervoor ondervroegen ze 150 mensen in het bezit van een hond of kat.

Met huisdier slapen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 41% van de participanten het geen probleem vond om met hun huisdier in één bed te slapen. Deze groep mensen gaf aan dat het hun slaapritme niet verstoorde en dat ze zelfs beter sliepen door de aanwezigheid van hun huisdier in de slaapkamer.

Onhygiënisch

Terwijl veel mensen de voorkeur gaven aan hun hond of kat ’s nachts bij zich te houden, is de wetenschap er minder positief over. Wetenschappers stellen dat de vacht, poten en tong van katten en honden vol bacteriën zitten, die ze door bij hun baasje in bed te slapen gemakkelijk verspreiden.

Ziektes

Deze bacteriën in de slaapkamer zouden je flink ziek kunnen maken, iets wat je natuurlijk wilt voorkomen wanneer je in een fris bed stapt. Over welke ziektes gesproken wordt? Onder andere de vogelgriep, Qkoorts of toxoplasmose. Die laatste is erg gevaarlijk wanneer er jonge kinderen bij jou in bed slapen. Dus hoe gezellig het ook is, je doet er toch verstandiger om aan je huisdier in een andere ruimte te laten slapen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Bedrock. Beeld: iStock