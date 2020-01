Hup, aan de slag: zó veel calorieën verbrand je met het huishouden doen

Op een lekkere luie weekenddag kan het nog wel eens lastig zijn om je sportieve schoeisel aan te trekken en een rondje te gaan (hard)lopen. Gelukkig zijn er ook binnenshuis genoeg mogelijkheden om wat calorieën te verbranden. Met het huishouden, bijvoorbeeld.

Voordelen

Moeite om de motivatie te vinden om het huis even flink te soppen of die gigantische stapel was op te vouwen? Bedenk dan dat er allerlei gezondheidsvoordelen bij het huishouden doen komen kijken. Zo heb je 25% minder kans op een vroegtijdige dood en 20% minder kans op een hartziekte als je je 5 keer per week een halfuurtje op een huishoudelijke taak stort.

Meer dan je denkt

Dat zijn misschien nog wat vage cijfers. Auteurs Liesbeth Verboven en Hilde Smeesters vertellen in hun boek De Grote Schoonmaakbijbel exact hoeveel calorieën je met welke huishoudelijke taak verbrandt. Met stip op 1 staat de badkamer schoonmaken. Maar ook met afwassen en strijken verbrand je meer dan je denkt:

1. Badkamer schoonmaken: 400 calorieën per uur

2. De vloer schrobben: 325 calorieën per uur

3. Dweilen: 312 calorieën per uur

4. Ramen lappen: 300 calorieën per uur

5. Stofzuigen: 250 calorieën per uur

6. Afstoffen: 170 calorieën per uur

7. Afwassen: 160 calorieën per uur

8. Strijken: 137 calorieën per uur

9. De was doen: 146 calorieën per uur

10. Het bed opmaken: 136 calorieën per uur

11. Koken: 136 calorieën per uur

Fanatiek

Uiteraard is de hoeveelheid calorieën een gemiddelde. Hoe fanatieker je schrobt of stofzuigt, hoe meer je verbrandt. Neem de trap dus een paar keer extra mee om de was naar boven of beneden te brengen en pak ook de bovenste en onderste planken van de kasten goed mee tijdens je afstofrondje.

Zin gekregen om meteen aan de slag te gaan? Libelle TV-opruimvlogger Camilla heeft ook nog wat tips voor je om je kledingkast netjes te krijgen:

Bron: HLN. Beeld: iStock