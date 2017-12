6 gouden huishoudtips voor tijdens de kerstdagen

Heel knus hoor die Kerstdagen, maar niet iedereen associeert de feestdagen met gezelligheid. De helft van de Nederlanders heeft juist last van stress eind december. Met deze tips kom je de kerstdagen een stuk relaxter door.

Schoonmaaksite Helpling zette 6 gouden tips voor je op een rijtje:

Doe op tijd boodschappen

Ga niet pas de dag voor Kerst je boodschappen doen. De winkel is dan hartstikke druk en je hebt kans dat je net misgrijpt. En niets is stressvoller dan ter plekke in de winkel een nieuw gerecht moeten bedenken. Doe daarom de boodschappen verspreid in de weken voorafgaand aan Kerst. De houdbare producten zoals wijn of noten kun je namelijk makkelijk van tevoren kopen. Scheelt ook gesleep!

Oefen gerechten of maak iets dat je kent

Veel mensen willen met kerst indruk maken op hun familie of vrienden met hun kookkunsten. Natuurlijk wil je iets bijzonders op tafel zetten, maar maak geen gerecht wat je nooit eerder hebt gemaakt! Een huis vol met gasten is vaak al druk genoeg, dus maak het niet onnodig stressvol door op de dag zelf een kalkoen te gaan vullen terwijl je dat nooit hebt gedaan. Dus: oefen een week van te voren óf maak een simpeler gerecht. Een ovengerecht als hoofdgerecht is sowieso fijn, want daar hoef je niet constant naast te staan.