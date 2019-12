Vuurwerk: dieren zijn er over het algemeen niet dol op. Voor hulphonden is het al helemaal een groot probleem. Volgens de Stichting Gebruikers Assistentiehonden (SGA) raken jaarlijks 5 hulphonden zo ernstig getraumatiseerd door vuurwerk dat ze hun baasje geen hulp meer kunnen bieden.

De stichting laat weten dat er jaarlijks zo’n 250 tot 300 klachten binnen komen over vuurwerk. Daarom zijn ze een campagne gestart. Volgens de SGA is het tijd om dit probleem aan de kaak te stellen.

Oorlog

In Nederland zijn er zo’n 3.000 mensen met een hulphond. Ina de Ritter is hier één van, zij zit wegens verlamming in een rolstoel. Aan de NOS vertelt zij over haar hulphond Tierra, die ook veel last van vuurwerk heeft: “Afgelopen zaterdag tijdens het uitlaten leek het hier in Barendrecht wel oorlog. Zó’n harde donderslagen, dan raakt die hond in paniek.”

Ongeluk

Tierra liep een vuurwerktrauma op door knalvuurwerk op zijn poot te krijgen. Onlangs is dit zo uit de hand gelopen dat Ina met rolstoel en al omviel. Omdat Tierra bang was van alle knallen, had Ina hem aangelijnd aan de rolstoel. “Maar hij schrok van een knal en gaf een ruk aan de lijn en ik kieperde om.”

Trainingen

Dat dit ontzettend gevaarlijk kan zijn, is dus wel duidelijk. De SGA wil hier bewustwording voor creëren. Er zijn aanvullende trainingen in het leven geroepen, om honden te leren hun schrikreacties bij vuurwerk te beheersen. Maar helaas heeft deze training alleen effect als de hond niet te ernstig getraumatiseerd is. Bij echt trauma komen ze er namelijk nooit meer vanaf.

Bron: NOS. Beeld: iStock