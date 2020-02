Zóveel groter is de kans op een huwelijksaanzoek op Valentijnsdag

De een kan niet kan wáchten om uit te pakken met Valentijnsdag, vindt de ander het maar overdreven gedoe. Toch vallen veel mensen onder de eerste categorie, want de kans op een huwelijksaanzoek is aanzienlijk groter op 14 februari.

De winkels puilen uit van de speciale chocolaatjes, knuffels en hartensnoepjes. Bloemenwinkels draaien overuren en de bosjes rozen zijn niet aan te slepen. En al die romantische items blijken dus veel Nederlanders wel degelijk te stimuleren om voor hun partner op één knie te gaan.

Wil je mijn Valentijn zijn?

Want op Valentijnsdag vragen mannen en vrouwen hun geliefde maar liefst 8 keer zo vaak ten huwelijk als op een ‘normale’ dag, blijkt uit onderzoek van The perfect wedding. Dat concludeert de website na een analyse van ruim 2 duizend Instagramberichten.

14 februari is dus een razend populaire dag als het gaat om aanzoeken. Toch komt het aan het einde van het jaar nog veel vaker voor. De kans op een huwelijksaanzoek is tijdens Kerstmis of oud en nieuw namelijk nóg groter. In die periode komen foto’s met #verloofd of #aanzoek nog vaker voorbij dan in de maand van de liefde.

Huwelijksaanzoek in het buitenland

Grappig detail: meer dan een kwart van alle aanzoeken vindt in het buitenland plaats. Vooral Frankrijk, Italië, Spanje en de VS zijn populaire landen voor de grote vraag. Als het gaat om steden voeren Parijs, Venetië, Las Vegas en New York de lijst aan. Vooral foto’s met de Eiffeltoren en Central Park zijn op Instagram razend populair als achtergrond van verlovingsfoto’s.

Over Parijs gesproken: verras je geliefde met een romantische stedentrip naar de stad van de liefde:

Bron: theperfectwedding.nl. Beeld: iStock