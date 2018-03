Dit is het huwelijksservies van Harry en Meghan (en jij kan het ook kopen)

Nog maar twee maanden te gaan tot hét huwelijk van het jaar. En zoals dat hoort binnen de koninklijke traditie, wordt er dan een speciaal huwelijksservies geïntroduceerd.

Het zal in Groot-Brittannië meer leven dan hier in Nederland, maar mocht je Harry en Megans grote dag (19 mei) nooit meer willen vergeten, dan heb je dus vanaf nu de kans om het speciale huwelijks- of herdenkingsservies te kopen.

Maar wees wel snel, want kenners denken dat het snel uitverkocht zal zijn.

Het huwelijksservies is gemaakt van ivoorporselein en is goedgekeurd door het huwelijkspaar zelf. Het servies bestaat uit een kleine koffiemok (£19.95), een gewone koffiemok (£25.00), een pillendoosje (£35.00), een bierpul (£39.00) en een bord (£49.00), allemaal in een wit- met korenbloemblauw patroon. Maar best prijzig is het servies dus wel.

Elk item heeft een monogram van de initialen van het koppel ingegraveerd, wat versierd is met witte linten en de kroon van prins Harry. Het decoratieve randje van het servies is een knipoog naar de huwelijkslocatie, want het design lijkt precies op het ijzerwerk van de beroemde deur van de St. George’s Chapel van Windsor Castle, waar de ceremonie plaats gaat vinden 19 mei.

Het huwelijksservies kan online gekocht worden op royalcollectionshop.co.uk en in de winkels van The Queen’s Gallery, Buckingham Palace, Windsor Castle en het Palace of Holyroodhouse. Voor die specifieke locaties moet je dus wel even een tripje naar Engeland boeken.

Gelukkig hebben wij een fijne aanbieding naar Londen:

Bron: Country Living. Beeld: Getty.