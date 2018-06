Opvallende nieuwe hype op het internet: de ‘migraine pose’

Wanneer je door Instagram scrolt, zie je het ene na het andere model langskomen met haar handen langs haar hoofd. Het lijkt tegenwoordig wel alsof ze allemaal last hebben van hoofdpijn. Maar nee, dit blijkt gewoon een nieuwe pose te zien. Dus zeg maar hallo tegen de nieuwe hype: de ‘migraine pose’.

Slaap

Het klinkt misschien een beetje raar, maar als je goed naar de foto’s hieronder kijkt zie je inderdaad dat de modellen met een of beide handen op hun slaap duwen. Dat doe je ook als je last hebt van migraine. Maar eerlijk is eerlijk, zagen wij er ook maar zo mooi uit als we een migraineaanval krijgen.

Trucje

Deze vrouwen doen dit uiteraard niet voor niets. Het is een subtiele manier om je jukbeenderen strak te trekken en je wenkbrauwen natuurlijk te liften. Ook visagiste Nam Vo moedigt haar modellen aan om deze pose aan te nemen tijdens fotoshoots. “Ik hou van de pose omdat je handen je gelaat mooi omkaderen en het zo meer structuur geven”, legt ze uit. “Bovendien is het een goede manier om met je manicure te pronken.” Het trucje heeft de naam ‘migraine pose’ gekregen, omdat het gewoon handig is dat het een naam heeft.

Hieronder een aantal prachtige voorbeelden. Doe je er je voordeel mee als je de volgende keer op de foto moet.

better talk nice Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) op 23 Mrt 2017 om 8:59 (PDT)

MO o D 🌹 Een bericht gedeeld door Cindy Bruna (@cindybruna) op 5 Feb 2018 om 10:52 (PST)

Een bericht gedeeld door Gigi Hadid (@gigihadid) op 4 Jun 2018 om 7:47 (PDT)

Bron: Elle.com. Beeld: iStock