4 ideetjes voor een date zonder het huis te hoeven verlaten

Aan de ene kant denken we bij 14 februari aan een romantisch etentje buiten de deur met onze vlam, aan de andere kant denken we aan regen, kou en onze warme pantoffels. Want nogmaals: we hebben het over februari.

Een echt paradox dus. Je wil iets gezelligs samen doen tijdens Valentijn, maar eigenlijk ook thuisblijven. Gelukkig kan dat allebei met deze 4 ideetjes.

Een kookwedstrijdje

Zijn jij en je partner beiden best een beetje competitief? Doe een kookwedstrijdje! Maar eh, houd het wel gezellig, hè? Jullie maken voor elkaar een voor-, hoofd- en nagerecht. Daarna geven jullie elkaar punten op originaliteit, presentatie, smaak en natuurlijk romantiek.

Spelletjesmarathon

Vinden jullie een spel doen leuk, maar koken niet jullie ding? Dan kun je natuurlijk nog voor de oldskool bordspellen gaan (met scorebord). Al zijn een paar potjes Mario Kart of Just Dance op de Wii of Xbox van je (klein)kind ook best leuk…

Verkleedpartijtje

Lachen, gieren, brullen verzekerd. Je kunt een verkleedpartij houden door elkaar opdrachten te geven, of een juist een geinige outfit voor elkaar uit te kiezen.

Indoor picknick

We sluiten af met een ultiem romantisch idee. Niet dineren in een restaurant of gewoon aan de keukentafel, maar met een indoor picknick. Kleedje op de grond, overal kaarsjes, gedimde lichten, jullie favoriete hapjes en een fles wijn (want nee, je hoeft daarna niet meer naar huis te rijden). Liefde gaat door de maag, zeggen ze.

Ga je liever juist wél eropuit, maar vind je uit eten gaan ietwat saai? Ga voor 3 dagen Parijs:

Bron: Flair. Beeld: iStock