We doen iedere dag zóveel minuten he-le-maal niks op kantoor

Zeg eens eerlijk: hoeveel uur ben jij per dag écht aan het werk op kantoor? Ook jij bent vast wel eens online aan het shoppen of Instagram aan het bekijken. Toch?

Wetenschappers hebben onderzocht hoeveel minuten we eigenlijk helemaal niets doen, in de baas z’n tijd.

Ietsje meer

Uit het onderzoek van de American Time Use Survey blijkt dat werknemers gemiddeld 34 minuten op een dag niet werken. Dit werd iets meer toen de wetenschapper dieper in de materie doken. Toen kwamen ze uit op 50 minuten. De helft van die tijd wordt besteed aan eten en de andere helft aan vrijetijdsactiviteiten zoals social media of shoppen.

Productief en creatief

Opvallend is dat hoe meer je werkt, des te vaker je niks aan het doen bent. Maar handig om te weten: bij een werkweek van 42 uur stopt het aantal verspilde minuten met groeien.

Wees trouwens ook vooral niet boos op jezelf dat je af en toe niks zit te doen, want pauze nemen is goed voor je geest en creativiteit.

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock