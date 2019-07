Toe aan iets nieuws? De 15 leukste vloerkleden voor in huis

Een vloerkleed kan de toon zetten voor de hele woonkamer. En dat vaak al voor slechts een paar tientjes. Daarbij moet er wel rekening gehouden worden met de ruimte.

Want een kleed voor in de slaapkamer is dus héél anders dan voor in de woonkamer. Waar je het in de slaapkamer vaak rustig wilt houden, kun je met een vloerkleed in de woonkamer je eigen karakter en smaak laten zien.

Weerspiegeling

Trends komen en trends gaan, maar bij een vloerkleed is het handig er één te kiezen die goed bij je vloer past en je smaak reflecteert. Daarnaast moet je rekening houden met het schoonhouden ervan. Want daar knelt vaak het schoentje: een vloerkleed kan een waar kunstwerk zijn, maar ze zijn er nu eenmaal om met je voeten bovenop te staan – eventueel zelfs met zanderige schoenen. Wol kun je in dat opzicht makkelijker schoonhouden dan katoen en nylon.

Het model

Heb je een aparte vorm woonkamer? Dan kun je kleden goed combineren, over elkaar heen of juist verdeeld over de ruimte. Artistiek! Zoek daarvoor vloerkleden bij elkaar met dezelfde kleuraccenten en ongeveer dezelfde afmetingen en structuren.

Heb je een vochtige woonkamer? Een druk bewoond huis? Het is allemaal van belang voor de keuze van het materiaal:

Wol

Zoals we benoemden is wol redelijk vlekbestendig. Daarnaast is het duurzaam, ademt het goed en is het lekker zacht onder de voeten. Maar is jouw woonkamer een beetje vochtig? Dan verkleurt het tapijt snel.

Synthetisch

Ondanks het idee dat een synthetische stof vaak niet luxueus is, is het wél vochtbestendig (daardoor kan ‘ie ook buiten liggen) en makkelijk schoon te houden.

Katoen

Een katoenen tapijt is relatief goedkoop en tamelijk goed schoon te houden. Wel is deze sneller toe aan vervanging.

Zijde

Ga je voor een zijden tapijt, dan moet je er rekening mee houden dat het alleen professioneel schoon te maken is. Daar krijg je dan wel een luxueus tapijt voor terug. Omdat een zijden tapijt vaak afdrukken laat zien, is het niet verstandig deze in een woonkamer neer te leggen, maar eerder in een slaapkamer.

Nu deze praktische informatie gelezen te hebben, kunnen we overgaan op het leukste gedeelte, namelijk het shoppen:

