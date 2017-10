Zo lief: Ouwehand Dierenpark geeft hun ijsberen sneeuw cadeau

Deze twee ijsberen hebben maar geluk: speciaal voor dierendag krijgen ze zo’n 12 kubieke meter ijs cadeau.



De dieren, die rondhuppelen in het Ouwehand Dierenpark, worden fijn in het zonnetje gezet. Normaal gesproken komen ijsberen alleen rond de Noordpool voor. Omdat ze in ons landje helaas niet zo vaak kunnen genieten van de sneeuw, besloot het Ouwehand Dierenpark ijsbaan Triavium in Nijmegen in te schakelen. En niet zonder succes: de video bewijst dat de ijsberen zich weer éven helemaal thuis voelen.

Bron: HartvanNederland.nl

