Ken je ze nog? Deze ijsjes aten we vroeger

Mooi weer betekent: ijsjes! Nu heb je op veel plaatsen heerlijk Italiaans schepijs, maar een ouderwets raketje op z’n tijd is ook genieten. Ken je deze ijsjes nog van vroeger?

Het kauwgomballenijsje

Oh wat hebben we dit ijsje vaak gehaald bij een bekende snoepwinkel. Heerlijk, zo’n Gompie met onderin die felgekleurde kauwgombal.

Dubbellikker

Wat een goede naam voor dit ijsje. Gelukkig liggen deze waterijsjes nog altijd in de schappen.

Het voetenijsje

De Frigo Pie was zooo lekker, ook al ziet-ie er niet heel smakelijk uit.

