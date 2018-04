De Efteling introduceert een nieuwe ijssmaak (en daar worden we héél blij van)

De Efteling is al helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het attractiepark verkoopt sinds kort speciale zomerse ijsthee-ijsjes. Hier worden wij natuurlijk dolgelukkig van.

Het water loopt ons nu al in de mond, de smaak is namelijk: Lipton Green Ice tea. Het ijsje is de afgelopen dagen al gespot in de Efteling, en daar wordt iedereen enthousiast van. Want zeg nou zelf, wat is er lekkerder dan een verfrissend waterijsje nadat je uit die bezwete en overvolle Droomvlucht komt?

Het ijsje

De bijzondere ijssmaak wordt volgens ijsmerk Ola alleen op locatie verkocht en niet in de supermarkt. De prijs? Per stuk kost het Lipton-ijsje 1,70 euro. Ola en Lipton zijn allebei onderdeel van multinational Unilever.

Locaties

De ijsjes zijn o.a. in deze andere Nederlandse parken gespot: Toverland, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort en Diergaarde Blijdorp. Dus plan alvast een dagje uit met je familie of vrienden, want dit ijsje móet je geproefd hebben.

Bron: Flair Beeld: Flair