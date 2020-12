‘Ik hou van je’: het zijn de mooiste woorden om te horen. We zeggen ze niet zo vaak, maar blijkbaar wel vaker tegen onze honden dan tegen onze ouders. Oeps!

Dit blijkt uit de ‘ik-hou-van-jou-internetenquête‘ van het tijdschrift Quest Psychologie.

Houden van

Het artikel gaat in op de vraag of het erg is als ouders nooit ‘ik hou van jou’ tegen hun kinderen zeggen. Volgens een Amerikaanse hoogleraar, Kory Floyd, moeten kinderen namelijk wel het gevoel hebben dat hun ouders van hen houden. Toch hoef je dit als ouder blijkbaar niet per se uit te spreken. Uit Floyds onderzoek blijkt namelijk dat kinderen tussen de 3 en 7 jaar ook weten dat hun ouders van ze houden omdat ze bijvoorbeeld vaak met hen spelen of iets ondernemen.