Ikea komt voor het eerst met nieuwe collectie die een duidelijke boodschap heeft

Bij Ikea denk je al gauw aan boekenkasten en bedden. Maar nu gaan ze een andere kant op.

Want de Zweedse winkelketen wil een punt duidelijk maken.

Even helemaal niets moeten

En dat is: doe het lekker rustig aan. Ontspannen is belangrijk. Daarom verkoopt de keten vanaf nu een nieuwe collectie die alles te maken heeft met relaxen. Denk aan yogamatten, kaarsen en lichte kleuren. Alles om je tot rust te laten komen, thuis. De collectie heet HJÄRTELIG en is binnenkort ook in ons land te krijgen. Waarschijnlijk is het vanaf begin april te koop. Het is de eerste yoga-collectie van de keten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock