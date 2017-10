Fijne Dierendag: Ikea komt met speciale collectie voor honden en katten

Hoe lief we onze honden en katten ook vinden, ook op Dierendag hebben we liever niet dat ze op de bank gaan zitten. Daar bedacht Ikea iets op: een speciale collectie voor honden en katten.

De collectie bestaat uit een zacht kussen voor je hond, eet- en drinkbakjes, speelgoed, een huisje voor katten en zelfs een kleine versie van de beroemde Klippan-bank. Ikea zou Ikea niet zijn als ze de collectie niet een leuke naam zouden geven: de serie meubels krijgt de naam ‘LURVIG’, wat harig betekent.

Nederland

De collectie is op dit moment nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar wordt onder andere in Frankrijk getest. Vanaf april 2018 kunnen we de dierenartikelen waarschijnlijk ook in Nederland kopen.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.