Wauw! IKEA geeft Libelle-redactie een make-over (en dít is het resultaat)

Een PAX- of BILLY-kast, de KLIPPAN-bank of het LUDDE-schapenvachtje. Bijna iedereen heeft wel iets van IKEA in huis staan. Maar wie kan nou zeggen dat ook zijn of haar kantoor volstaat met ‘Zweedse’ pareltjes? Nou, wij dus!

Woensdag 14 november gaat het tweede seizoen van ‘Designdroom’ van start. Zes professionele ontwerpers strijden om de titel ‘Beste interieurdesigner van Nederland’. De deelnemers gaan aan de hand van echte situaties alledaagse woondilemma’s oplossen. De online Libelle-redactie had ook zo haar eigen dilemma en heeft daarom een ware IKEA make-over gekregen.

En wat voor eentje! Hieronder showen we het eindresultaat. Wij werken in ieder geval nooit meer thuis, dat snap je wel.

Ai. De before foto’s zeggen genoeg. Alles behalve een inspirerende werkplek…

Puik plan

Daar moest nodig de bezem doorheen, zo vond ook IKEA interieurdesigner en Designdroom-jurylid Lotte van Westerhoven. Na een rondje op de redactie maakte ze samen met Hylke de Jong (studente aan de Jan des Bouvrie Academie én deelnemer aan Designdroom) de balans op en kwamen de twee met een puik plan op de proppen.

Tromgeroffel… En dít is het geworden. Plaatje, nietwaar?

Ook hebben?

Hier shop je de fauteuil, het bureaulampje (mét draadloze oplader!), de kast en het ophangbord.

Designdroom terug op tv

Ook zo dol op interieur, design en binnenkijkers? Goed nieuws: deze maand begint het tweede seizoen van Designdroom. In het programma strijden zes professionele ontwerpers om de titel ‘Beste interieurdesigner van Nederland’. Waaronder dus ook de 19-jarige Hylke. Iedere week worden de designers uitgedaagd om échte woonprobleem onder hoge tijdsdruk oplossen. De designers moeten alles zelf ontwerpen, shoppen, inrichten en stylen volgens de wensen en dromen van de bewoners.

Wedstrijd

Aan het eind van elke aflevering beoordeelt de jury, bestaande uit trendwatcher Monique van der Reijden en IKEA interieurdesigner Lotte van Westerhoven – yes, dezelfde Lotte als die onze online redactie restylede – wie er naar huis moet. De bewoners wiens huis wordt aangepakt, kiezen de beste woonoplossing en bepalen daarmee de winnaar van elke aflevering. Designdroom – een initiatief van IKEA, SBS6 en Talpa – is vanaf 14 november iedere woensdag om 21.30 uur te zien bij SBS6. Kijken dus! Benieuwd welke deelnemers dit jaar meedoen? Je leest het hier.

