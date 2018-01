Ikea is zo populair en drukbezocht door de massa, dat je zou denken dat er geen geheimen meer te ontdekken vallen. Toch blijft de Zweedse keten verrassen.

We hebben namelijk 3 dingen ontdekt die jij vást nog niet wist en waar je nu voor altijd op gaat letten. Vooral de eerste is grappig. Hoe doen ze dat?

Boeken

Als je de volgende keer eens door de kastenafdeling loopt, let dan eens even op de inhoud van de boekenkasten nachtkastjes. Want waar komen toch die boeken vandaan? Zijn ze nep en is de binnenkant gewoon blanco papier? Nou, het antwoord is heel leuk: de boeken zijn van de Ikea-medewerkers zélf. Een lege boekenkast is natuurlijk lang zo aantrekkelijk niet en zet minder snel aan tot kopen. Dus daarom vraagt Ikea zijn medewerkers om zelf wat boeken mee te nemen. Daar stellen ze ook nog eens eisen aan: ze moeten een bepaalde kleur hebben die mooi past bij een bepaalde kamer.

Bedden

Nóg zijn leuk geheim dat eh, niet zo geheim meer is: het is níet verboden om op de bedden van Ikea te slapen. Je mag namelijk alles gebruiken en testen, zo ook de bedden. Dus dommel je eens weg op zo’n heerlijke boxspring? Ze kunnen je niets maken.

Niet helpen

Vooruit, één weetje dan nog. Is het je weleens opgevallen dat Ikea-medewerkers jou eigenlijk nooit hulp aanbieden, anders dan in andere winkels waar ze je direct begroeten? Dat doen ze heel bewust. De medewerkers wordt geleerd jou niet te helpen, totdat je met een vraag bij hen komt. Dit zou een Scandinavische werkwijze zijn die in álle Ikea-vestigingen wordt gehanteerd. Voel je dus niet gepasseerd: ze doen dit juist om jou lekker rond te laten neuzen, maar helpen je dus graag.

Bron: Kiwify. Beeld: iStock