Cadeautjestijd: Ikea opent vandaag een speciale cadeauwinkel in déze stad

Interieuraccessoires zijn altijd leuke cadeautjes en die zullen dan ook bij veel mensen op hun verlanglijstje staan voor de Sint of Kerstman. Daar speelt Ikea handig op in.

Vandaag opende de keten namelijk een speciale cadeauwinkel in Utrecht, in de buurt van het station op Vredenburg 4. De winkel zit daar tot en met 31 december 2017. In de winkel is een speciale selectie van het assortiment verkrijgbaar waaronder verschillende cadeausets. Daarnaast worden er in de winkel ook workshops georganiseerd en kun je in de shop een persoonlijke videoboodschap opnemen voor vrienden en familie. Woon je niet in de buurt van Utrecht? Vanaf 18 november kun je de giftshop ook online bezoeken.

We hebben onze allereerste #IKEA Gift Shop geopend aan het Vredenburgplein in Utrecht! In deze tijdelijke pop-up store kan je t/m 31 december cadeaus halen speciaal voor de feestdagen. #gevenmetaandacht https://t.co/7n0ZtzGJGK pic.twitter.com/eYMCbbcSGl — IKEA Nederland (@IKEANederland) 16 november 2017

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.