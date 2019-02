Ikea stopt met déze geliefde service

Bij Ikea kun je naast struinen door de winkel ook terecht voor een hapje en een drankje. Maar, ontbijtliefhebbers opgelet, sinds Valentijnsdag heeft Ikea een grote verandering doorgevoerd.

De meubelgigant stopt namelijk met het 1 euro-ontbijt.

€0,20 duurder

Gelukkig kun je nog steeds voor een klein bedrag komen ontbijten: Ikea-leden moeten €1,20 afrekenen voor een ontbijtje. Ben je geen lid van Ikea? Dan kost het ontbijt een stuk duurder: €3,45. Het ontbijt lijkt nog steeds hetzelfde te zijn: bij het ontbijt krijg je een kop koffie of thee, een wit of bruin broodje, een croissant, margarine en twee stuks beleg. Tegen extra betaling kun je ook fruit, een gekookt eitje, een beker yoghurt, jam of een muffin bij je ontbijtje krijgen.

Eigentijdser

Volgens Ikea gaven hun klanten aan dat ze behoefte hadden aan een gevarieerder assortiment met voedzamere en gezondere opties. ‘‘Die vraag gaan we beantwoorden met ons vernieuwde aanbod”, laten ze weten op hun site. Ikea zelf denkt dat het nieuwe ontbijt eigentijdser en voedzamer is. ‘‘De kwaliteit van de ingrediënten is beter, wat de lichte prijsverhoging volgens ons rechtvaardigt”, laat Ikea weten. ‘‘We hebben ook een goedkopere optie, namelijk een warme drank naar keuze met een croissant voor slechts €0,60. We zijn ervan overtuigd dat we met dit nieuwe, gevarieerdere aanbod de scherpste ontbijtprijzen van Nederland kunnen blijven bieden.”

