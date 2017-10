We spreken IKEA al ons hele leven verkeerd uit

Laatst kwamen we erachter dat we Primark al die tijd verkeerd uitspraken. Het is natuurlijk geen wereldschokkende ontdekking, en waarschijnlijk zeg je het straks nog steeds hetzelfde, maar nu komen we erachter dat we ook ‘IKEA’ al die tijd verkeerd zeggen.

Je zegt nu waarschijnlijk ‘ie-kéé-ja’ als je het over de meubelgigant hebt. Volgens deze medewerkers van de Zweedse keten moet dat dus anders.

Oorspronkelijk

‘Ie-KIE-ja’ is hoe ze de naam oorspronkelijk hebben bedoeld. Dat weten we dan ook weer. Kun je nu weer doorgaan met ie-kéé-ja zeggen.

Bron: Elle. Beeld: iStock