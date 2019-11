Waarom je in 2020 beter níet tussen half juni en half juli kunt trouwen

Je bruiloft plannen is o zo romantisch. De locatie bedenken, je jurk uitkiezen én natuurlijk de grote datum vastleggen.

Mocht je volgend jaar liefdesplannen hebben, denk dan vooral even aan bepaalde data. Want je kunt misschien beter niet trouwen tussen half juni en half juli. Het zal dan ongetwijfeld lekker weer zijn, maar wat er ook is, is dat dan het EK voetbal wordt gehouden. Nederland doet komend jaar weer mee aan dit grote toernooi. Het EK 2020 begint op 12 juni 2020 en de finale is op 12 juli 2020.

En je zult altijd zien dat er dan nét een belangrijke wedstrijd is als jij je jawoord geeft. En een groot scherm met voetbal is misschien niet helemaal wat je wilt op je trouwdag…

