Je hoeft je camper natuurlijk niet ergens te stallen deze winter, je kunt er ook gewoon mee op pad gaan en juist in deze periode volop genieten van de natuur. Annemieke van camperblog www.camperlust.nl deelt vijf fijne (natuur)kampeerterreinen die ook in de wintermaanden open zijn.

Dit kampeerterrein in Noord-Brabant staat hoog op mijn favorietenlijstje van campings waar je in de winter heerlijk kunt vertoeven. Half november was ik er voor het laatst met mijn camperbusje en wat heb ik genoten van de rust en de kleuren van de bomen om me heen. De Vlagberg is een ‘Logeren bij de Boswachter’ terrein van Staatsbosbeheer en ligt midden in Boswachterij Sint-Anthonis. De kampeerplekken zijn uitzonderlijk ruim en er is een modern sanitair gebouw met vloerverwarming, wat natuurlijk erg fijn is in de winter. Je mag bij je camper een vuurtje stoken in een vuurkorf en daarvoor kun je bij de blokhut zelf je houtzagen. En zijn winteravonden bij een kampvuur naast je eigen camper niet gewoon de beste? www.logerenbijdeboswachter.nl

Natuurkampeerterrein Beek en Hei

Dit natuurkampeerterrein in Otterlo, Gelderland is echt zo’n plek die het mooist is in de herfst en de winter. Vooral omdat het er dan heerlijk rustig is. Het is een klein terrein met plaats voor maar vier campers dus je moet een beetje geluk hebben, al zal dat in de winterperiode geen groot probleem zijn. De kampeerplekken zijn niet genummerd waardoor je zelf een plekje mag uitzoeken. De camping grenst aan het Otterlose Buurtbos en Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt op 1,5 kilometer afstand. Hier logeer je in het hart van de Veluwe, een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. www.campingbeekenhei.nl

Kampeerterrein Borger

Ook dit is zo’n parel die beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Fijn aan deze kampeerterreinen vind ik dat je heel makkelijk online kunt reserveren. Op het terrein zelf log je in op een informatiezuil, zet je je camper neer en je bent klaar. Borger ligt op de Hondsrug, een van de hoogstgelegen gebieden in Drenthe dat ook wel Klein Canada genoemd wordt. Nou ben ik zelf nooit in Canada geweest, maar ik kan me voorstellen dat je je tussen de reusachtig hoge bomen echt in Canada waant. Je kunt hier wandelen tot diep in de bossen, al fietsend de hunebedden bezoeken of gewoon op het terrein genieten van het ruisen van de bomen en de winterse kou op je gezicht. Heb je geen camper of wil je eens iets anders? Je kunt sfeervolle tipitenten met inventaris, houtkachel en buitenkeuken huren. www.logerenbijdeboswachter.nl

Natuurcamping Fleremaheerd

Dit natuurkampeerterrein is net als Beek en Hei aangesloten bij Stichting Natuurkampeerterreinen/De Groene Koepel. Deze terreinen liggen op de mooiste plekjes van Nederland en hebben een hoog natuurgehalte. Dit kleine en rustige terrein ligt in het landschap van het Groninger Westerkwartier. Een eeuwenoud gebied met uitgestrekte landerijen en oude boerderijen. Het terrein is helemaal klaar voor winterkampeerders en wil je iets verder kijken dan de weidse uitzichten vanaf de natuurcamping? Op een half uurtje rijden ligt de Waddenzee. Wil je even lekker de stad in, dan ben je binnen twintig minuten in het gezellige centrum van Groningen. www.campingfleremaheerd.nl

Kampeerterrein De Veenkuil

De Veenkuil ligt in een uniek stukje natuur midden in Flevoland. Een heerlijke kampeerplek in het Kuinderbos, het oudste en grootste bos op de voormalige zeebodem van de Zuiderzee. Je kunt hier kiezen uit mooie plekken onder de bomen of met uitzicht over de Kuinderplas waar je bij voldoende vorst kunt schaatsen. Ook op dit kampeerterrein geniet je ’s avonds van een kampvuur bij je camper of in de overdekte vuurplaats. Wil je winterkamperen een keer helemaal anders beleven dan in je eigen camper? Huur dan een Zweedse slaaphut aan de rand van het water of ga de boom in. Je kunt namelijk logeren op een kampeerplateau op zes meter hoogte tussen de bomen. Het plateau is 5×5 meter groot en bereikbaar via een wenteltrap. Durf jij? www.logerenbijdeboswachter.nl

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: iStock