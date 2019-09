Perfect voor alle baby-voorpret: het 'In de wolken Festival'

Workshops volgen over voor het eerst op pad gaan met je baby of kleinkind, inspiratie opdoen voor de leukste babykamers en een testrit maken met je favoriete kinderwagen: dat kan 17 tot en met 19 oktober tijdens het In de wolken Festival.

Deze dagen kun je helemaal opgaan in de voorpret die komt kijken bij het krijgen van een (klein)kindje.

Ken je iemand die net een baby heeft gekregen, gaat krijgen of oma is geworden? Misschien is dit festival dan wel wat voor hem of haar. In de Expo Haarlemmermeer (tussen Amsterdam en Haarlem) worden op het In de wolken Festival de allerleukste masterclasses en workshops gegeven over baby’s.

Je kunt hier shoppen bij toffe merken, zowel voor mama’s als voor baby’s. Ook kun je snuffelen tussen de babykamers, genieten van muziek van singer- en songwriters én lekker eten bij foodtrucks. Alles in huis om te genieten van de heerlijke baby-bubbel in festivalsfeer.

Voor meer informatie en tickets kijk je op de website van het In de wolken Festival.

Bron & beeld: In de wolken Festival