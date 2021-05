In de Zwolse Cliviastraat: 8 baby’s binnen 9 maanden

Het ene ooievaarsbord is nog niet weggehaald of het volgende staat er al. Acht baby’s zijn de afgelopen tijd geboren in de Zwolse Cliviastraat, in negen maanden tijd. Toeval of niet, de babyboom is volgens Nina Janssens, moeder van baby Lauren, in elk geval ‘beregezellig’.

De oudste baby in de straat is 9 maanden, de jongste krap 2 weken. Gijs is de enige jongen in de babyclub van de Cliviastraat die verder louter uit meisjes bestaat: Lune, Jente, Emmelien, Felie, Fie, Lauren en Jinthe. Rachel Verboom, moeder van Fie (4 maanden) noemt ze ‘de harem van Gijs.’’ ,,Misschien wordt hij straks wel vertroeteld door al die meisjes’’, reageert de vader van het 5 maanden jonge ventje.

Advertentie

De Cliviastraat ligt in Assendorp, een wijk die bekend staat om zijn knusse straatjes met kleine en grote vooroorlogse woningen. De straat waar eens personeel van de NS woonde telt 34 huizen. Met acht kinderen van nog geen jaar oud heeft een kwart van de huishoudens hier dus een baby aan boord. Dat zijn er extreem veel als je de landelijke geboortecijfers van 2020 legt naast het aantal huishoudens in Nederland. Dan heeft maar 2,1% een pasgeborene in huis.

Toeval of niet?

,,Zit er soms iets in het water? Is dit extra vruchtbare grond? Dat vraagt Nina Janssens, moeder van baby Lauren (6 maanden) zich weleens af. ,,Zeg het maar. Toevallig is het zeker.’’ Maar helemaal toevallig is het ook weer niet. De afgelopen jaren waren de woningen in de Cliviastraat populair bij starters op de woningmarkt. Vaak gaat het om twintigers en dertigers zonder kinderen die op zoek zijn naar een betaalbaar eerste huis waar ze een gezin kunnen stichten.

Buurvrouwen Nina Janssens, Marlies Hoogland en Elsemiek van Til kochten in 2016 ook hun eerste huis, in de Cliviastraat. Ze waren nog kinderloos toen ze hun oog lieten vallen op een markante woning in het straatje waar deze tijd van het jaar oranje vlaggetjes wapperen. De afgelopen negen maanden zagen ze het ene na het andere ooievaarsbord voorbijkomen, vertellen ze, maar de pret over de babyboom begon eigenlijk al veel eerder.

Tekst loopt door onder de foto.

De moeders deelden zwangerschapslief en -leed, hielden elkaar en de buurt niet alleen op de hoogte van wel en wee, maar ook een beetje in de gaten. Het was net zwaan-kleef-aan met al die kleintjes op komst. ,,Als er een busje door de straat reed van Moeders voor Moeders vroeg ik me af wie er nog meer zwanger was’’, vertelt Van Til, moeder van de 6 maanden jonge Emmelien.

Corona

,,We zaten ook allemaal thuis met corona’’, zegt Hoogland, acht maanden geleden bevallen van Jente. Door werk of zwangerschapsverlof. Ze konden alles volgen. ,,Gebeurt al iets aan de overkant? Zien we daar de kraamverzorgster?’’ Ze vertelden elkaar hun verhalen, over hun pijntjes, bevallen of niet. Janssens: ik dacht bij veel wat ik hoorde: dit staat mij allemaal nog te wachten.’’