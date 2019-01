Lekker binnenblijven: in dit deel van het land geldt vanavond code geel

Gister was het een grauwe, regenachtige dag en ook vandaag zullen er heel wat buien over ons land trekken. Vanavond geldt in sommige delen van het land zelfs code geel.

Het wordt een bewolkte zondag met regelmatig een flinke bui. In de loop van de dag zal het gelukkig iets opklaren. Het wordt een graad of 7.

Code geel

Zeeland en Zuid-Holland opgelet: langs de zuidwestkust komen vanaf het begin van de avond zware windstoten voor tot wel 100 kilometer per uur. Later in de nacht trekt de wind door naar noordwestelijk kustgebied. Maandagochtend zal de wind weer gaan liggen.

Bron: Weerplaza, KNMI. Beeld: iStock