Opgepast: inbrekers zijn bezig met een inhaalslag

Toen we allemaal aan huis gekluisterd zaten, hield inbrekers het wel uit hun hoofd er vandoor te gaan met de huisraad. Nu het land van het slot is en steeds meer mensen buitenshuis vakantie vieren, staan ook inbrekers te juichen.

Eind april lag het aantal woninginbraken 60 procent lager dan vorig jaar. Over de gehele lockdown-periode kwam het aantal woninginbraken neer op 6.951, terwijl dat aantal vorig jaar in diezelfde periode op 11.041 lag.

Advertentie

Conflict en geweld mijden

Afgelopen week kwam een einde aan die spectaculaire daling. Begin juli was het aantal woninginbraken maar 11 procent minder dan vorig jaar in juli. Kortom: nu meer Nederlanders weer naar werk gaan of een avond op het terras hangen, is het ook weer drukker in de inbraak-business. Want hoewel inbrekers geen gezellige types zijn, mijden ze wel het liefst conflict en geweld. “Als mensen dus thuis zijn, blijven ze weg”, licht Sybren van der Velden van het landelijk coördinatieteam Woninginbraak & Heling voor de zekerheid toe.

De politie denkt dat de inbrekers vanaf nu weer lekker op dreef zijn. Juli en augustus vormen net als voor vakantiegangers het hoogseizoen. Dat de grenzen open gaan betekent niet alleen dat nu meer mensen van huis zijn, maar ook dat mobiele bendes uit Oost-Europa en Zuid-Amerika weer makkelijker hun werk kunnen doen.

Niet te netjes

Dan maar thuisblijven is natuurlijk onzin. De politie tipt wel om na te denken hoe je het huis achterlaat. Vooral niet te netjes, tippen zij. In een huis dat er spic en span bij staat, wordt niet gewoond. Als afleidingsmanoeuvre een paar sokken laten slingeren en lege kopjes op de keukentafel laten staan, is dus best een goed idee. Verder: sluit alle ramen en laat een lichtje aan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock