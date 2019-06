In de zomerperiode is er meer kans op inbraak, aangezien veel mensen dan op vakantie zijn. Maar sommige steden lopen extra risico. In Leeuwarden, Delft en Lelystad slaan inbrekers ’s zomers het snelste toe, meldt het AD.

Deze cijfers blijken uit een grote analyse die op basis van politiegegevens tot stand is gekomen.

Hier slaan inbrekers toe

Niet de grootste steden van Nederland, maar juist de kleinere gemeenten lopen volgens deze gegevens sneller risico op inbrekers in de zomerperiode. Vooral in de maanden juni, juli en augustus zouden inbrekers toeslaan. In Zeewolde verdrievoudigt het aantal inbraken ’s zomers zelfs ten opzichte van de rest van het jaar.

Randstad

De Randstad lijkt minder te hoeven vrezen voor inbraak. Het rapport laat zien dat er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht in de zomermaanden maar een stijging van 1, 6 en 3 procent verwacht wordt. Den Haag daarentegen is wel een grotere risicostad, want de inwoners hebben daar gedurende de zomer 21 procent meer kans op inbrekers.

Uitschieters

De allergrootste uitschieters? Dat zijn de middelgrote steden Delft (67 procent), Leeuwarden (38 procent) en Lelystad (34 procent). Landelijk politieleider woninginbraak verklaart de cijfers aan het AD: “Veel hangt af van de daders. Als een mobiele inbrekersbende besluit ergens toe te slaan, of als een notoire inbreker vrijkomt uit de gevangenis, schieten de cijfers in een gemeente plotseling omhoog.’’

Bron: AD. Beeld: iStock