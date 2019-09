Dit is waarom we ineens allemaal dol zijn op kamerplanten

De kans is groot dat je ergens in huis wel een pannenkoekenplant of bananenplant hebt staan. Kamerplanten zijn namelijk razend populair, maar waar komt dat toch door?

En nee, dat is echt niet alleen de schuld van social media. Het heeft vooral te maken met de nieuwe levensstijl van de jongere generatie.

Jonge generatie

Volgens de National Gardening Survey 2019 gaven Amerikanen vorig jaar in totaal 52,3 miljard dollar (47,8 miljard euro) uit aan detailhandel in gras en tuin. Hier horen ook de kamerplanten bij. Een kwart van de uitgaven werd toegeschreven aan 18- tot 34-jarigen. Hun uitgaven aan planten is sinds 2014 sneller gegroeid dan elke andere leeftijdsgroep.

Social media

Natuurlijk speelt social media hier wel een rol in. Prachtige foto’s van een mooi huis vol groene kamerplanten geven mensen inspiratie en maken ze hebberig. Ze willen net zo’n mooi huis inclusief grote planten met felgroene bladeren. Maar het is vooral de nieuwe levensstijl van de jongere generatie die ervoor heeft gezorgd dat planten helemaal hip zijn.

Later

De jonge generatie is begonnen met het verzamelen van planten omdat ze eigenlijk nergens anders voor kunnen (of willen) zorgen. De ‘millennials’ doen overal wat langer over. Ze studeren langer, kopen daardoor later pas een huis, trouwen later en krijgen dus ook pas op een latere leeftijd kinderen. Dat is niet per se iets waar ze zelf voor kiezen. Werkgevers eisen tegenwoordig meer, de huizenmarkt maakt het er niet makkelijker op om een huis te kopen en we houden ons steeds minder aan de tradities.

Verantwoordelijkheid

Bovendien sluiten we onszelf meer af door het digitale tijdperk. Hierdoor wordt het een stuk lastiger om een partner te vinden, waardoor ‘huisje, boompje, beestje’ wordt uitgesteld. Bovendien vereisen planten een stuk minder zorg en aandacht dan kinderen of huisdieren, maar ze geven wel dat verantwoordelijkheidsgevoel waar de millennials naar op zoek zijn. Ze moeten voor iets levends zorgen.

Gezondheid

Voor planten zorgen stimuleert niet alleen geduld en zelfzorg, maar het bevordert ook de gemeenschap in een wereld waar mensen zich anders geïsoleerd voelen. Bovendien doet deze generatie er alles aan om mentaal en fysiek zo gezond mogelijk te leven. Hier hoort natuurlijk ook bij dat ze aandacht aan de natuur geven. En planten zorgen voor extra zuurstof waardoor ze genoeg gezondheidsvoordelen hebben.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock