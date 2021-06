Een ingezakte bank? Zo breng je hem zelf weer tot leven

Heb je een ingezakte bank die je absoluut nog niet weg wil doen? Geen zorgen. Voor slechts een paar euro kun je je bank – en daarmee je interieur – een flinke oppepper geven.

Wij leggen je uit hoe.

Banken kunnen na verloop van tijd inzakken op bepaalde plekken. Grote kans dat net jouw lievelingshoekje, waar je zo vaak zit, dan ook een stuk minder comfortabel en mooi wordt. Maar een ingezakte bank kun je gewoon weer tot leven brengen.

Hiervoor heb je kussenvulling en schuimmatrassen nodig. Oh, en lijmspray. De kussenvulling en schuimmatrassen kun je gewoon online bestellen. Voor het schuimmateriaal betaal je vaak een euro of 5 per meter. En veel heb je vaak niet nodig om je bank weer op te vullen.

Opvullen met schuim

Vervolgens haal je alle kussens uit de bank. De zitkussens en leunkussens waar de bank uit bestaat. Vaak zit er aan de achterkant van deze kussens een rits. Rits deze open. Zit er een groot blok van een schuimmatras in? Dan haal je deze eruit. Wikkel een nieuw schuimmatras om dit bestaande schuimmatras heen en stop het geheel terug in de hoes. Past het nog wel maar oogt het kussen een stuk voller? Dan zit je goed. Haal het geheel weer uit het kussen en spray het oorspronkelijke schuimmatras in met lijmspray. Wikkel dan de nieuwe laag eromheen en stop het geheel terug in de hoes.

Opvullen met kussenvulling

Zit er in de kussens die je openmaakt geen schuimmatras, maar kussenvulling? Dan hoef je dit niet uit de hoes te halen. Hier voeg je simpelweg wat handen kussenvulling aan toe. Als de hoes vol genoeg is, rits je de kussens weer dicht en plaats je ze terug in de bank. En voilà! Je bank is weer zo goed als nieuw.

Bron: Roomed. Beeld: Getty Images.