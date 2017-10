Dít ingrediënt maakt je groenten nog gezonder

Staat er bij jou elke dag groente op het menu? Dat is al heel goed, maar door dit toe te voegen is het nóg gezonder om je groenten te eten.

Uit een nieuwe studie van de Iowa State University blijkt dat wanneer je twee eetlepels olie toevoegt aan de groenten, deze nog voedzamer worden. Het gaat in dit onderzoek dan om sojaboonolie. 12 vrouwen voegden dit dagelijks toe aan hun groente en vervolgens werd er bloed afgenomen.

2 eetlepels

Hieruit bleek dat deze olie ervoor zorgt dat 8 verschillende stoffen beter werden opgenomen. Het gaat hier om verschillende vormen van vitamine E en K. En dat is dan weer goed voor je algehele gezondheid. Wanneer je dus sla zonder dressing zou eten, dan zouden de goede stoffen minder goed opgenomen worden. En dat is toch jammer. Let wel op: olie is natuurlijk vet en calorierijk. De groenten hoeven dus niet in de olie te drijven; met 2 eetlepels olie werd het beste resultaat behaald, melden de onderzoekers.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.