Dankzij dit mooie initiatief koop je zonder schuldgevoel vuurwerk

Nederland is trouw aan tradities, zeker als het om Oud & Nieuw gaat. En daar hoort volgens velen vuurwerk bij.

Maar dit gaat niet zonder prijskaartje en vervuiling. 1 januari 2019 kopten de kranten nog dat we met z’n allen voor 70 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in knallen. Tegenstrijdig, vonden Maura, Jasmijn, Sophie, Florianne en Marijn. Zij richtten daarom Wake Up Knal op om mensen te helpen iets goeds te doen en tóch vuurwerk af te steken.

Op een bewuste manier

Hoe? Oprichter Maura van Styrum vertelt: “We willen bewustzijn creëren omtrent het gigantische bedrag dat wordt uitgegeven aan vuurwerk en laten zien wat voor impact je daar ook mee kunt maken – namelijk het vervullen van duizenden wensen van ernstig zieke kinderen.” Bij hun onderneming Wake Up Knal in samenwerking met Vuurwerkplanet.nl en Make-A-Wish kun je vuurwerk kopen waarvan 50% of 100% van de opbrengst naar de wens van een ernstig ziek kind gaat via Make-A-Wish Nederland. Want “als een kind gelooft dat zijn wens kan uitkomen, gelooft hij ook dat hij beter kan worden”, zegt Maura in het interview.

Beter voor het milieu

Van het geld dat aan het vuurwerk wordt besteed, gaat 50% van de opbrengst naar het initiatief. “Voor de ‘echte goeddoener’ zijn er pakketten op de website waarbij je virtueel vuurwerk ontvangt en er 100% aan Make-A-Wish wordt gedoneerd.” En dat is natuurlijk ook gelijk een stuk beter voor het milieu. Maar ook de echte sierpijlen zijn beter dan de reguliere; er wordt namelijk op gelet dat er zo min mogelijk plastic in wordt verwerkt.

Voor de vuurwerkvoor- én tegenstanders

Vuurwerk helemaal verbieden doen de meiden dus niet. “Wij wilden op een duidelijke manier aan Nederland laten zien dat wij zeker geen vuurwerkverbieders zijn, want op die manier zal er natuurlijk vanuit de vuurwerkkoper weinig aandacht zijn voor ons project.”

Zo’n pijl de lucht in schieten met een glaasje champagne in je hand is ineens nóg leuker, nietwaar? Het vuurwerk kun je online bestellen.

