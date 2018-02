De inschrijving voor de Vierdaagse is begonnen en na 1 minuut lag de site al plat

De Nijmeegse Vierdaagse blijkt in 2018 populairder dan ooit: zóveel mensen wilden zich vanochtend inschrijven, dat de site het na 1 minuut al begaf.

Vlak na tien uur, toen de inschrijving net open ging, begaf de server het. Ondanks dat de stichting De 4Daagse de capaciteit van de site wel had laten verhogen.

Loting

Gelukkig is de site inmiddels weer in de lucht. Inschrijven voor de 102e Vierdaagse kan tot en met vrijdag 23 maart en in totaal worden er 47.000 startbewijzen uitgedeeld. Wil je voor het eerst meewandelen, dan moet je meedoen aan de loting. Heb je de Vierdaagse al eens gelopen, of ben je in 2016 en 2017 uitgeloot? Dan mag je sowieso meedoen dit jaar.

Geboren in 2006

Ook als je geboren bent in 2006, heb je een streepje voor. Dit jaar zijn jongens en meiden met dit geboortejaar en die dus 12 worden (of al zijn) verzekerd van een startbewijs. Nog meer reden om je (klein)kind over te halen om samen met jou aan de wandel te gaan van 17 tot en met 20 juli. 😉

Bron: AD. Beeld: ANP