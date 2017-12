Instagram heeft een nieuwe functie en gebruikers zijn dolblij

Instagram is momenteel misschien wel het populairste sociale medium dat er is.

Instagram heeft wereldwijd meer dan 600 miljoen maandelijks actieve gebruikers en dat aantal groeit alleen maar door.

De beste momenten vastleggen

Sinds augustus 2016 is het mogelijk om een ‘Story’ te plaatsen, een tijdelijke foto of korte video die je volgers dan kunnen zien. De foto of video verdwijnt automatisch na 24 uur en je kunt alleen kiezen uit foto’s en video’s die je de afgelopen 24 uur hebt gemaakt. Maar juist dit gaat nu veranderen. Nieuw is namelijk de functie ‘Story Highlights’.

Dat betekent dat je een foto of video permanent in je ‘Story’ kan zetten. Pas als je ‘m zelf verwijdert, dan verdwijnt je favoriete plaatje. Er is ruimte voor meerdere hoogtepunten die je kunt kiezen. Alle ‘stories’ worden op datum gesorteerd, dus het blijft wel lekker overzichtelijk.

Bron: Bustle. Beeld: iStock