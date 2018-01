Déze nieuwe interieuritems van Primark vliegen de winkels uit

Interieur is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Primark, maar toch is het zeker de moeite waard om een bezoekje aan de woonafdeling van de winkel te brengen.

In de lente kan je garderobe misschien wel een opfrisser gebruiken, maar dat geldt ook voor je interieur. Wil je wel wat nieuwe woonaccessoires, maar heb je geen zin om bakken met geld uit te geven? De nieuwste collectie van Primark is wat je zoekt.

Nieuwe collectie

De winkel heeft namelijk de eerste beelden van hun nieuwe collectie gedeeld op hun website en dat ziet er veelbelovend uit. We noemen: neonlampen in de vorm van een cactus en flamingo, marmeren kaarsenhouders en koperen accessoires. En dat allemaal niet duurder dan 12 euro. Welk item zou jij wel in huis willen?



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: ANP/Primark.