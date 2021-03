Nieuwe interieurtrend: deze donutvazen staan mooi in iedere woonkamer

Interieurtrends komen en gaan, maar deze donutvazen lijken tijdloos. Door de minimalistische look staan ze mooi in ieder interieur en kun je er vrijwel alle bloemen in kwijt. Van pastelkleurige tulpen tot pampasgras.

Bijna iedereen heeft wel een glazen vaas in huis waar een grote bos bloemen in kan. Zin in iets anders dat ook nog eens dient als een klein kunstwerk? Dan zit je met de donutvaas goed.

Advertentie

Eyecatcher

De ronde vazen hebben een gat in het midden en worden vaak verkocht in zachte kleuren als wit, beige of lichtgroen. Je kunt er geen grote bos bloemen in kwijt, maar wel een paar losse bloemen, takjes, droogbloemen of pampasgras. Ook zonder bloemen staat het leuk in huis. Ondanks de minimalistische, simpele vormgeving is het toch een eyecatcher die de woonkamer een chique en moderne uitstraling geeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Home | Love | Loss | Hope (@kateshomeloves)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Megan (@little.red.brick.house)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door H&M HOME (@hmhome)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door HKliving – global living (@hkliving)

Ben je fan? Shop hier de mooiste donutvazen:

Met dit rekentrucje zie je direct welke vaas past bij jouw boeket:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Freundin. Beeld: Getty Images.