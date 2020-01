Dé nieuwste interieurtrend voor keuken en badkamer: gouden tegels

Instagram en Pinterest staan er vol mee: prachtige plaatjes van gouden tegels in het interieur. Daarom geloven wij dat dit een heuse interieurtrend is. Eerlijk is eerlijk: zo’n glimmend wandje misstaat zeker niet.

In 2020 mag het allemaal glimmen en glanzen in ons huis. De gouden tegel is in opmars. In de keuken staat ‘ie mooi, maar vooral in de badkamer is de gouden tegel favoriet.

Goud randje

Het geeft je interieur een chique uitstraling. Helemaal wanneer je de goudtint laat terug komen in bijvoorbeeld een gouden kraan, gouden handgreepjes of een gouden wasbak. Ben je bang dat het snel teveel wordt? Ga dan niet voor een volledig gouden tegel, maar voor een tegel met een goud randje.

Kleurencombinaties

Een groot voordeel aan goud is dat het prachtig staat bij een heleboel tinten. Zo is het mooi te combineren bij wit, zwart, beige, steen- en houttinten, maar bijvoorbeeld ook bij meer opvallende kleuren zoals donkergroen, bordeaux rood en donkerblauw. Of wat dacht je van een marmertegel met een gouden rand?

Wij hebben wat beelden voor je op een rij gezet om je te inspireren:

Bron: Roomed. Beeld: iStock