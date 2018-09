Déze interieurtrends zien experts in 2019 het liefst verdwijnen

Net als kledingtrends komen en gaan, veranderen interieurtrends ook elk seizoen. Interieurexperts zijn al druk bezig met de volgende seizoenen en zien een aantal items in het nieuwe jaar het liefst verdwijnen.

Interieurtrends lijken niet zo snel te veranderen als kledingtrends, maar toch verandert er in huis ook elk seizoen wel iets. Waar planten nu heel populair zijn in het interieur, kan dat over een tijdje wel weer anders zijn en zien experts de planten net als deze items liever niet meer in huis.

De boekenkast zonder boeken

Een boekenkast is allang niet meer alleen een kast voor boeken. Sterker nog: de afgelopen jaren zagen we het liefst zo weinig mogelijk boeken in het interieur en in de boekenkast. Toch moeten de vaasjes, souvenirs en schilderijtjes weer plaats gaan maken voor de boeken zodat de boekenkast of -plank zijn oorspronkelijke functie weer terugkrijgt.

2. Dé stoel

Inmiddels kennen we dé stoel (zoals hierboven) allemaal. Meestal wit (soms zwart) met houten pootjes. In het nieuwe jaar moeten we volgens de trends echt op zoek naar iets anders.

3. Doorzichtige meubelen

De afgelopen jaren stonden winkels er vol mee: transparante meubelen. Stoelen, tafels en kastjes van doorzichtig materiaal. Lekker ‘luchting’ in een ruimte zou je denken, maar toch zijn deze meubels niet meer zo hip als eerst. Wat dan wel? Riet en rotan.

4. Witte keukens

Wit, witter, witst geldt zeker voor veel keukens die de afgelopen jaren zijn aangeschaft. Samen met roestvrijstaal was dit een veilige keuze. Volgens de experts iets te veilig. Verf je kastjes donkerblauw of zwart met wat ‘warmere’ details zoals handgrepen met een vintage look.

5. Behang

Wilde je jouw interieur een andere look geven, maar durfde je niet al te extreme beslissingen te nemen? De kans is groot dat je het afgelopen jaar dan één muurtje een vrolijk behangetje heeft gegeven. Wás heel hip, maar dit seizoen moeten we het weer extremer aan gaan pakken en alle muren van behang voorzien. Maar dat moet je wel durven.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.