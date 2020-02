Waarom heel het internet in de ban is van de 'bezem challenge'

Je hebt vast wel een bezem in huis liggen. Pak ‘m erbij en probeer dit grappige trucje uit. Heel het internet is namelijk in de ban van de ‘bezem challenge’.

Na de ‘schoenenchallenge‘ is er weer een nieuwe uitdaging die door social media raast. Het zou een bizar fenomeen zijn: dankzij de extreme zwaartekracht die eens in de zoveel tijd voorkomt, kon je op 10 februari 2020 een bezem uit zichzelf rechtop laten staan. Klinkt misschien een gek, maar op Twitter werden massaal filmpjes gedeeld om te bewijzen dat het echt werkt.

NASA

Toch blijkt het een broodjeaapverhaal te zijn, zegt NASA. “Dit is weer een hoax op social media die illustreert hoe snel pseudowetenschap en valse claims viraal kunnen worden”, zegt NASA in een verklaring aan Insider. Ook deelde NASA een video van astronaut Alvin Drew en wetenschapper Sarah Noble die laten zien dat de bezem challenge op elke dag van het jaar werkt, niet alleen op 10 februari.

Ook al leek het een bijzonder fenomeen, het is alsnog leuk om te proberen thuis. Lukt het jouw om de bezem rechtop te laten staan?

🧹 ¯\_(ツ)_/¯ Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

I can’t believe this. People are tweeting that the gravitational pull today is allowing brooms to stand up on their own. Is this thing real or have we collectively a society never tried standing a broom up#broom #nasa #what #physics #science #sciencetwitter #broomchallenge pic.twitter.com/lDkF46Fxpm — Gabriel Schray (@schrayguy) February 11, 2020

Now if the damn thing would just start sweeping by itself. That would be really impressive. #broomchallenge pic.twitter.com/fSDRKjuD6G — Tim Akimoff (@timakimoff) February 11, 2020

I’m mad I made a beeline for my broom. I have to do this again tomorrow #broomchallenge pic.twitter.com/0UlPiqhzic — 867-5309 (@foreverYeung28) February 11, 2020

Bron: Insider.