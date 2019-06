Internet gaat los: deze lifehack maakt knoflook pellen een appeltje-eitje

Het pellen van teentjes knoflook kan best een lastig en tijdrovend klusje zijn. Gelukkig komt een Canadese vrouw nu met een handige lifehack.

Valentina Pestilene deelt op Twitter een video waarin ze zonder enige moeite alle teentjes gepeld uit de knoflookbol verwijdert. Het internet gaat helemaal los.

Beste methode

Valentina steekt een mesje in een teentje knoflook en trekt ‘m zó los van de knoflookbol. Binnen enkele seconden verwijdert ze elke teen – zonder velletjes. “Voor iemand die veel Koreaans eten maakt, is dit de beste methode om knoflook te pellen”, schrijft ze bij het filmpje.

Verbaasd

Er gaat voor veel mensen een wereld open na het zien van de video. Aan de reacties te zien vonden veel mensen het pellen van knoflook een vervelend klusje en wisten ze niet hoe je makkelijk en snel je knoflook eigenlijk kan pellen. Dit filmpje komt dan ook als geroepen. “Mijn leven is voor altijd veranderd”, schrijft iemand zelfs bij het filmpje.

De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken en duizenden keren geliket en gedeeld.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj

— 𝖛𝖆𝖑𝖊𝖓𝖙𝖎𝖓𝖆 ✣ 𝖑𝖔𝖗𝖉 🌑 (@VPestilenZ) 17 juni 2019