Op vakantie? Voorkom internetfraude in het buitenland met deze tips

Op vakantie wil je natuurlijk maar al te graag direct je vakantiekiekjes online plaatsen om ze met het thuisfront te delen. Het is verleidelijk om dit vanaf gratis wifi-hotspots te doen, maar pas daarvoor op. Internetfraude ligt in het buitenland namelijk op de loer.

Uit onderzoek van de Vlaamse netwerkbeveiliger SpotIT blijkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over veilig internetten buitenshuis. Vooral op vakantie blijken veel reizigers de internetveiligheid vergeten te controleren, met nare gevolgen van dien.

Internetfraude op reis

Steven Vynckier is de oprichter van SpotIT. Hij laat weten dat het vooral fout gaat wanneer vakantiegangers uit gemak zonder nadenken verbinding maken met openbare gratis netwerkverbindingen. “Deze connecties zijn niet altijd even veilig. Door in te loggen op een niet-beveiligd netwerk stellen vakantiegangers zich bloot aan bedreigingen en malware die je gegevens, geld of zelfs je identiteit willen stelen.”

Internetbundel

Sinds je in heel Europa gebruik kunt maken van je internetbundel zonder extra kosten te hoeven betalen, is het volgens Steven dan ook raadzaam om hier gewoon gebruik van te maken. Als je onderweg gebruik wilt maken van je laptop, raadt Steven aan om hiervoor de hotspot van je mobiele telefoon te gebruiken.

Ben je bang dat je bundel hierdoor te snel opgaat, of heb je een bundel met weinig data? Met de handige tips van Steven kun je alsnog gebruikmaken van internet, maar dan wel op een veilige manier.

1. Niet zomaar verbinding maken.

Allereerst is het belangrijk om netwerken die volledig open zijn te vermijden. Steven raadt aan liever een netwerk met wachtwoord te gebruiken, bijvoorbeeld het netwerk van het hotel waar je verblijft. De toegangscode hiervoor kun je meestal gewoon bij de balie krijgen.

2. Gevoelige informatie

Belangrijke zaken als internetbankieren of het openen van je e-mail kun je volgens de it-specialist echt beter niet doen op een openbaar netwerk. Is de nood hoog en is er geen andere mogelijkheid voorhanden? Dan kun je het beste naderhand je wachtwoord veranderen.

3. Geschiedenis wissen

Als je het internet gebruikt hebt in het buitenland, kun je uit voorzorg je browsergeschiedenis wissen. Zo hebben hackers minder snel de mogelijkheid om er met jouw gegevens vandoor te gaan en kun je zorgeloos genieten van je vakantie.

4. Locatie uit

Zet ook locatievoorzieningen uit op alle apps op je telefoon. Dit kan nare situaties als inbraak voorkomen.

5. Betalen met kaart

Het is heel verleidelijk om betalingen gemakkelijk met je telefoon te doen, maar wees alert dat je niet zomaar elke QR-code scant. Betaal uit voorzorg dus met je bankpas of creditcard, dan kom je niet voor nare verrassingen te staan.

6. Datablocker

De laatste tip: zet de datablocker op je telefoon aan als je op een drukke plek je telefoon nog even snel wilt opladen. Hiermee voorkom je dat hackers gevoelige informatie uit je telefoon kunnen stelen via de openbare USB-poort. Je kunt een dergelijke blocker gewoon online kopen.

Bron: HLN. Beeld: iStock