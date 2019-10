Online fraude blijft groot probleem: "Ik ben bijna 1000 euro kwijtgeraakt"

Van de Nederlandsers heeft 35 procent last gehad van valse e-mails of berichten die mensen naar een valse website lokten, ook wel phishing genoemd. Ook Leonie (35) is dit overkomen. Ze dacht dat ze een mailtje kreeg van haar bank, maar dat bleek niet echt te zijn. “Ik voel me zo dom.”

Testbetaling

Leonie kreeg een mail van haar bank met de boodschap dat ze de laatste keer niet goed had uitgelogd en dat ze een eenmalige verificatie moest uitvoeren in de vorm van een online betaling. “Er zou dan een testbetaling worden aangemaakt, maar deze betaling zou niet echt worden uitgevoerd. Dus dat heb ik gedaan. Tot overmaat van ramp logde ik niet in op mijn eigen rekening, maar op die van mijn vader.”

Niet kijken

In de nepmail stond vervolgens dat ze 24 uur in op de rekening mocht kijken, omdat anders de verificatie niet zou plaatsvinden. “Zo doortrapt!” Leonie heeft tóch gekeken en zag gelijk dat verschillende bedragen van haar vaders rekening waren afgeschreven. “In totaal bijna € 1.000,-. Ik kon wel door de grond zakken, hoe kon ik zo stom zijn erin te trappen?”

Leonie is niet de enige die is opgelicht. Ook van pharming hebben relatief veel mensen last: 10 procent van de Nederlanders. Dan word je ongemerkt omgeleid naar een valse website met het verzoek om persoonlijke informatie achter te laten. In totaal heeft 2 procent financiële schade gehad van een online incident.

Dat maakt ons redelijk bang. 58 procent van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de veiligheid op internet en ziet daarom bijvoorbeeld af van het gebruik van openbare wifi-netwerken en het plaatsen van persoonlijke informatie op internet. Dat is niet onterecht, want online oplichting is nog steeds aan de orde van de dag.

Gelukkig is het met Leonie allemaal goedgekomen. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie en die is doorgestuurd naar de bank. Zo heeft de bank het geld kunnen terughalen en een paar weken later stond het weer op haar vaders rekening.”Ik weet één ding zeker, dit overkomt me nooit meer. Ik heb me zo rot gevoeld, ik was vooral boos op mezelf. Een paar weken na dit voorval kreeg ik nog zo’n mailtje. Dat heb ik niet eens meer geopend. Ik dacht: ‘Als de bank me wil spreken, dan bellen ze maar’.”

Ontvang je soms verdachte berichtjes? Of heb je op een link geklikt die je eigenlijk niet helemaal vertrouwde? Techvlogger Nina heeft 5 tips om online fraude tegen te gaan.

Bron:CBS. Beeld: iStock. Interview: Lieneke van der Fluit