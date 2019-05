In déze stad vindt dit jaar de landelijke Sinterklaas-intocht plaats

Over een halfjaar is Sinterklaas weer in ons land. Maar de goedheiligman komt in 2019 op een vrij, eh, onhandige plaats aanvaren.

Er is namelijk geen haven of groot kanaal, waardoor een intocht met de traditionele stoomboot niet haalbaar lijkt.

Apeldoorn

De Sint strijkt op zaterdag 16 november namelijk neer in het Gelderse Apeldoorn. Hoe, daar moet de NPO zich nog even over buigen. Burgemeester Petra van Wingerden belooft in ieder geval ‘een gezellig en goed georganiseerd kinderfeest’, zo luidt het in de verklaring van de gemeente. Of dat nu ter land, ter zee (nou ja, niet dus) of in de lucht is.

Bron en beeld: ANP