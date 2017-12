Introvert? Zo kom je de feestdagen door

De naderende feestdagen kunnen best overdonderd zijn voor introverten. December betekent nu eenmaal veel verwachtingen en sociale drukte. Geen nood, met deze tips krijgt ook iedere introvert een relaxte en gezellige decembermaand.

December. Het is de meest extraverte tijd van het jaar. Sinterklaas is de deur nog niet uit of de kerstdagen dienen zich al aan. En dan hebben we uiteraard de tussentijdse borrels, eventueel met muziek en moeilijke schoenen, Oud & Nieuw en nieuwjaarsdag. Allemaal dagen en situaties vol sociale verwachtingen en verplichtingen. Niet zo gek dat menig introvert, die nu eenmaal op rust en een-op-een contacten gesteld is, een tikkie gespannen kan worden bij dit vooruitzicht. Maar hoera, er is goed nieuws; ook voor introverten kan december een heerlijke (en relaxte!) maand zijn. Kwestie van dit ‘recept’ eens uitproberen

Verontschuldig je niet

Als je een uitnodiging krijgt neem je rustig wat bedenktijd (drie dagen is netjes). Daarna pas zeg je ‘ja’ of ‘nee.’ Dat is alles, en beiden zijn een antwoord. Weet van jezelf waarom je wel of niet gaat, en houd het daar verder ook bij. Het voorkomt tegenzin bij een ‘ja’ en onnodig schuldgevoel bij een ‘nee’. Net zo makkelijk, en voor iedereen meteen lekker duidelijk.

Houd je agenda in de gaten

Dus bouw genoeg momenten voor jezelf in. Vier je pakjesavond? Dan is de avond daarna voor jou, je bank en je boek. Heb je vrijdag dat kerstteamuitje? Dan plan jij zaterdag een lange wandeling met de hond. Of iets anders waar je echt van ontspant. Beheer je agenda als een hyena deze weken en voel je daar niet schuldig over. Meedoen is het probleem vaak namelijk helemaal niet voor introverten, als ze tussendoor maar genoeg tijd nemen om energie op te bouwen.

Kom vroeg op een feestje…

Dan zijn er nog geen kliekjes, en kun je de gastvrouw eventueel een handje helpen. Het vermijdt bovendien dat je niet weet bij welk gesprek je moet aanhaken, of ineens eindeloos over koetjes en kalfjes moet kletsen met mensen die je niet kent. Tip: met iemand de afwas doen levert vaak mooie gesprekken op. De keuken is sowieso vaak een opperbeste plek voor introverten op feestjes. Net als de wc overigens, waar je altijd even heen kunt om tussendoor bij te komen.

…en weet wanneer je weer weggaat

Het helpt als je met jezelf afspreekt wanneer je weer weg ‘mag’. Bijvoorbeeld na twee uur kerstborrel, of na een middag familiebijeenkomst. Voorkom logeerpartijtjes aan de andere kant van het land als je weet dat je thuis het beste bijkomt en als je opstapt: bedank de gastvrouw en ga. Ook als dat best vroeg of snel was. Het gaat erom dat je er was he? Kan jouw persoonlijke feestje eindelijk beginnen, want:

Feest op de bank is dus óók feest!

Met je gezin of partner op de bank gezellig oude films kijken en pizza’s eten, tussendoor samen een lange wandeling maken (het levert nieuwe gespreksstof op) of een zelfgemaakte quiz spelen: voor iedereen betekent ‘gezellig’ tijdens de feestdagen nu eenmaal iets anders. En dat hoeft lang niet altijd in een druk restaurant of volle bar met veel mensen te zijn: niet voor niets doen bezorgservices goede zaken tijden de feestdagen. En het waarom daarvan zal voor introverten allang geen verrassing meer zijn, ha! Doe dus vooral rustig aan met sociale druk, en kies bewust uit waar je deze dagen wel, en vooral ook niet aan meedoet. En probeer anders deze decembercocktail eens uit: men neme een beetje geduld, een eetlepeltje goede moed, een handjevol lieve vrienden en familie, een huisdier dat graag in jouw buurt is, voldoende rust en me-time, een extra dik boek en een flinke dosis creativiteit. Moet jij eens opletten hoe december voorbijvliegt. Happy holidays dus enne… voor je het weet is het weer januari. En ja, dat klinkt inmiddels bijna jammer, zeg nou zelf.

PS: Speciaal voor de lezers van Libelle.nl geven we drie exemplaren weg van Liesbeth Smits bestseller Ik moet nog even kijken of ik kan – de stille revolutie van de introverte mens. Kans maken? Laat onderstaand een reactie achter, met de reden waarom juist jij dit boek zou willen winnen.

Waarom wil je het boek van Liesbeth Smit winnen?



Tekst: Liesbeth Smit. Beeld:iStock

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!