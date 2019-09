Nieuwe iPhone krijgt functie waar dierenliefhebbers héél blij van worden

In september presenteert Apple traditiegetrouw zijn nieuwe producten. Dinsdag werd bekend dat er ook dit jaar weer een nieuwe iPhone uitkomt. Dit toestel heeft een functie waar dierenliefhebbers héél blij van worden.

De iPhone 11 heeft een aantal upgrades die al verwacht werden, zoals: een betere batterij, een krachtigere oplader en een betere camera. Maar het is niet alleen de kwaliteit van de camera waar Apple de aandacht mee trok.

Huisdieren

De camera op het nieuwste toestel heeft namelijk een ‘pet portrait mode’. Met deze nieuwe functie kun je de portretfunctie van de camera ook voor dieren gebruiken. Met de oudere toestellen is deze functie alleen te gebruiken bij mensen. Tel daarbij op dat de camera ook sneller is én de camera aan de voorkant een upgrade heeft gekregen en je hebt het ideale toestel voor de dierenliefhebber die zijn of haar dier graag op de kiek zet.

Prijs

De nieuwe iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn vanaf 13 september 2019 verkrijgbaar en kosten tussen de €1159 en €1259.

