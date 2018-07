iPhone oververhit door het warme weer? 7 tips om 'm weer af te koelen

Bij hoge temperaturen kan je iPhone oververhit raken en daardoor minder goed werken of plotseling uitvallen. Hoe kun je dit voorkomen? En hoe koel je je telefoon het snelst weer af?

Een iPhone presteert het best tussen nul en 35 graden Celsius. Als de temperatuur hoger oploopt, dan kun je een melding op je scherm krijgen waarin staat dat je iPhone moet afkoelen. Maar in sommige gevallen krijg je niet eens eens een melding en valt het apparaat spontaan uit.

Is het schadelijk voor je telefoon?

Als je iPhone regelmatig oververhit raakt, dan kan dit schadelijk zijn voor de batterij. Je iPhone zal er niet kapot door gaan, maar je batterij gaat wel steeds korter mee. Probeer daarom je iPhone zo min mogelijk te gebruiken bij warm weer.

Dít kun je beter niet doen

Om oververhitting te voorkomen, is het verstandig om je iPhone niet in de felle zon te laten liggen. Bewaar je telefoon ook niet op een dashboard of in een andere gesloten ruimte. Zorg er ook voor dat al je apps goed afgesloten zijn. Als je vergeet om je camera-app of navigatie-app uit te schakelen, dan kan je iPhone erg heet worden. Ook een gesloten hoesje kan voor oververhitting zorgen.

7 tips om af te koelen

Heb je een melding gekregen dat je iPhone oververhit is? Dan zit er niks anders op dan deze te laten afkoelen. Probeer deze zeven tips te volgen:

Schakel de iPhone compleet uit (als dat nog lukt). Er zijn dan geen achtergrondprocessen meer actief en de iPhone heeft rustig de tijd om af te koelen. Check na ongeveer een kwartier of het probleem al is opgelost.

Leg de iPhone op plek in de schaduw, bijvoorbeeld binnenshuis of waar het waait, zodat de hitte kan ontsnappen.

Schakel bluetooth, locatievoorzieningen en andere energieverslindende functies uit.

Gebruik de camera even niet. Het weergeven van realtime beelden via de camerazoeker kost processorkracht.

Speel even geen spelletjes. Die games leveren een extra belasting voor de processor, waardoor de iPhone minder goed kan afkoelen.

Gebruik even geen navigatie- of andere intensieve apps.

Schakel vliegtuigmodus in, zodat gps, bluetooth, wifi en mobiel datagebruik zijn uitgeschakeld en de iPhone meer kans heeft om af te koelen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: iculture.nl. Beeld: iStock

Zó vergeet je je oplader nooit meer:

Zelf ook behoefte aan wat afkoeling? Duik in de zee en boek dit arrangement in Scheveningen: