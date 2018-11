Irritant: WhatsApp komt tóch met deze nieuwe functie

Op Facebook en Instagram worden we er al langere tijd mee lastiggevallen: advertenties. Banners, reclamespotjes en gesponsorde berichten met maar één doel: ons producten en diensten aansmeren. Wie dacht dat WhatsApp een veilige haven was, heeft het mis.

Ook de dagen van een reclamevrij WhatsApp-gesprek zijn waarschijnlijk geteld.

Tot nu toe was WhatsApp altijd vrij van advertenties. In het verleden zijn gebruikers weleens gevraagd om een klein bedrag te betalen, maar daar is WhatsApp mee gestopt. Om toch geld te verdienen gaat de applicatie het nu over een andere boeg gooien.

Status-functie

De chat-app gaat namelijk advertenties tonen in de Status-functies. Dat zegt WhatsApp-topman Chris Daniels tegen Indiase media, meldt NDTV. En dat is best gek als je bedenkt dat WhatsApp-oprichter Jan Koum in 2014 nog beloofde dat er nooit reclames in WhatsApp getoond zouden worden. Maar goed, dat was vóór het bedrijf voor 19 miljard dollar door Facebook werd overgenomen.

Soort Insta Story

De Status-functie waarin de advertenties getoond gaan worden lijkt op Instagram Stories. Gebruikers kunnen rechtopstaande foto’s en video’s uploaden die na 24 uur weer verdwijnen. Tussen het swipen door worden binnenkort reclamespotjes afgespeeld. Hoeveel mensen de Status-functie in Nederland nu al gebruiken is niet bekend. In 2017 zou het wereldwijd om 175 miljoen gebruikers gaan.

Bron: RTLnieuws. Beeld: iStock