Irritaties op de werkvloer? Zó kun je weer met je collega’s door een deur

Hoe erg je ook je best doet, het komt bijna nooit voor dat je met iedereen op je werk even goed kan opschieten. Het is dan ook geen ramp als je de ene collega meer mag dan de andere. Maar wat als je een collega hebt die de hele tijd buiten de groep valt?

Trainer Bregje Spijkerman legt aan het AD uit hoe je zo’n persoon weer bij het team kan betrekken. Dit zijn haar 5 tips:

Tip 1: laat je niet leiden door negativiteit

“Realiseer je dat het altijd maar ventileren van je irritatie over je collega, met name als jij goed in de groep ligt, ertoe kan leiden dat het gedrag door het hele team wordt uitvergroot’’, vertelt Spijkerman. Volgens haar is het dan ook slim om goed na te denken over met wie je je frustraties deelt. Ook moet je er waakzaam voor zijn dat negativiteit niet de overhand neemt binnen het team.

Tip 2: is het persoonlijk of niet?

Maak onderscheid tussen gedrag dat je persoonlijk irriteert of gedrag dat het team beïnvloedt. Gaat het eigenlijk vooral om persoonlijke irritaties? Dan help je je team er niet mee en kun je deze irritaties het best voor jezelf houden.

Tip 3: ga bij opzettelijk gedrag in gesprek

Denk je dat de persoon zich opzettelijk zo vervelend gedraagt? Of is het eerder onbewust? Probeer hier achter te komen. Als iemand zich opzettelijk niet aan afspraken houdt, dan is het belangrijk om als team met deze persoon in gesprek te gaan om erachter te komen hoe het zit met iemands betrokkenheid en drive.

Tip 4: werk aan jullie teamdoelen

Roep iedereen bij elkaar en ga een gesprek aan over hoe jullie samenwerken en wat jullie belangrijk vinden. Hiermee spreekt iedereen verwachtingen en wensen uit die kunnen bijdragen aan het betrekken van de collega die buiten de groep valt. Door te zorgen voor duidelijke teamdoelen en een heldere taakverdeling kan het gedrag en de irritatie zomaar verdwijnen.

Tip 5: Betrek de persoon er weer bij

Wist je dat het buitensluiten van iemand vaak een manier is om de band met de rest van het team te versterken? Als je er eenmaal buiten staat, heb je dan ook vaak geen schijn van kans. Probeer daarom degene die buiten de groep valt weer zijn of haar plek terug te geven. Bijvoorbeeld door het voor diegene op te nemen als iemand kritiek uit.

Bron: AD. Beeld: iStock